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Kamyon eve çarptı, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı.

Kamyon eve çarptı, sürücü yaralandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı. Kazada sürücü yaralandı, evde hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Hüseyin Çelebi Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde meydana geldi. Safranbolu Belediyesi'ne ait, Burhan Esirgeyen yönetimindeki 34 AE 6700 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, yol kenarındaki 2 katlı eve çarptı. Kazada sürücü Esirgeyen yaralanırken, ev sahibi Şenol Özgüven panik içinde dışarı çıktı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Evde hasara yol açan kamyon, belediyeye ait vinçle önce yol kenarına kaldırıldı. Daha sonra belediyeye ait başka bir kamyonla araç çekildi. Bu sırada kepçe ile kamyonun arka tekerleklerinin havaya kaldırılıp itilmesi ilginç görüntü oluşturdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon eve çarptı, sürücü yaralandıKamyon eve çarptı, sürücü yaralandıKamyon eve çarptı, sürücü yaralandıKamyon eve çarptı, sürücü yaralandı

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