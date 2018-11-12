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Kamyon hırsızlığına indirimsiz 8 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

Tuzla'da park halindeki kamyonu çalan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, cezaevi firarisi olan ve birden fazla suç kaydı bulunduğu tespit edilen sanığın cezasında olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim uygulamadı - Sanığın itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, verilen 8 yıllık hapis cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da park halindeki kamyonu çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, 7 Mayıs'ta müşteki Burak Çavdar'a ait kamyonun, şoförü tarafından Orhanlı'da bulunan nakliyeciler garajının arkasındaki bir caddeye park edildiği ve bir müddet sonra araç takip cihazı kaydıyla aracın hareket halinde olduğunun fark edilmesi üzerine olayın emniyet birimlerine intikal ettirildiği anlatıldı.

Emniyet birimlerinin yaptığı takiple aracın Sultanbeyli'de bir iş yerinin önünde görüldüğü aktarılan gerekçeli kararda, aracın yapılan anonslara rağmen durmayarak kaçmaya devam ettiği, trafiği tehlikeye düşürerek bir polis aracına çarptığı ve içerisinde bulunan sanık Bedir Erat'ın kaçması üzerine polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, sanık Erat'ın cezaevi firarisi olduğu ve birden fazla suç kaydıyla arandığının tespit edildiği, bu nedenle sanık hakkında "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açıldığı bilgisi verildi.

Açılan dava kapsamında yapılan yargılama sırasında ifade veren müşteki Burak Çavdar'ın beyanına yer verilen gerekçeli kararda, sanıktan şikayetçi olduğunu ve olaydan dolayı yaklaşık 7 bin lira zararının bulunduğunu söylediği bildirildi.

Gerekçeli kararda, sanık Bedir Erat'ın savunmasında ise kendisinin kesinlikle hırsızlıkla ilgisinin bulunmadığını, bu nedenle suçlamayı kabul etmediğini savunduğu belirtildi.

- Sanığın ıslah olmaz kişiliği

Cadde üzerinde park halinde bulunan kamyonun camları kırılıp düz kontak yapılarak çalınmasının nitelikli hırsızlık olarak değerlendirildiği aktarılan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Ceza hukukunda suçluların ıslah edilerek yeniden topluma kazandırılması ve tekrar suça yönelmemelerinin sağlanması, en büyük ideallerden biridir. Bu ideale ulaşmaya çalışılırken cezanın 'kefaret' teşkil edici niteliğinden de vazgeçilmemelidir. Bu nedenle cezaya hükmedilirken failin kişiliğinin göz önünde bulundurulmasının yanında kusuruyla da orantılı olacak bir ceza tercih edilmelidir. Aynı paralelde kamu düzeninin korunması yönünde caydırıcılık amacı da sağlamaya çalışılmalıdır. Bu noktada sanık hakkında kesinleşmiş pek çok mahkeme kararının ve suç dosyasının bulunması, sanığın ıslah olmaz kişilik yapısı, çalınan kamyonun oldukça değerli olması dikkate alınarak temel ceza alt sınırdan uzaklaşılarak takdir edilmiştir."

Bu kapsamda sanık Bedir Erat'ın üzerine atılı "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın duruşmada gözlemlenen davranışlarından olumsuz kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezasında indirim uygulanmadığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanık Bedir Erat'ın üzerine atılı "mala zarar verme" suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildiği, hükmen tutukluluk halinin ise devamına karar verildiği bilgisi verildi.

Öte yandan, sanık Bedir Erat, yerel mahkemenin bu kararına fazla ceza verildiği gerekçesiyle itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi ise mahkemenin kararını yerinde bularak verilen cezayı onadı.

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