Kamyon hırsızlığına indirimsiz 8 yıl hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da park halindeki kamyonu çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, 7 Mayıs'ta müşteki Burak Çavdar'a ait kamyonun, şoförü tarafından Orhanlı'da bulunan nakliyeciler garajının arkasındaki bir caddeye park edildiği ve bir müddet sonra araç takip cihazı kaydıyla aracın hareket halinde olduğunun fark edilmesi üzerine olayın emniyet birimlerine intikal ettirildiği anlatıldı.

Emniyet birimlerinin yaptığı takiple aracın Sultanbeyli'de bir iş yerinin önünde görüldüğü aktarılan gerekçeli kararda, aracın yapılan anonslara rağmen durmayarak kaçmaya devam ettiği, trafiği tehlikeye düşürerek bir polis aracına çarptığı ve içerisinde bulunan sanık Bedir Erat'ın kaçması üzerine polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, sanık Erat'ın cezaevi firarisi olduğu ve birden fazla suç kaydıyla arandığının tespit edildiği, bu nedenle sanık hakkında "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açıldığı bilgisi verildi.