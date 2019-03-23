Kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişilik aile yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kamyon ile çarpışan otomobildeki çift ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Aydın Çetinkaya (45) yönetimindeki 68 DT 563 plakalı kamyon, kavşakta Murat Aygüner (37) yönetimindeki 68 HL 534 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki araç da refüje çıkarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Aygüner, eşi Sultan (29), çocukları Durdane (11), Ahmet (8) ve Ecrin Aygüner (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Aygüner'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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