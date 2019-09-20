HABER

Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 23:33 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, taksi ile kamyonun çarpışması sonucu dede-torun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, taksi ile kamyonun çarpışması sonucu dede-torun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban yönetimindeki 37 T 0502 plakalı taksi, plakası ve sürücüsü bilinmeyen kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Yusuf Eymen Daban (1), Hüseyin Daban (63), Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban’ı hastaneye kaldırdı. Yusuf Eymen Daban ile dedesi Hüseyin Daban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon ile çarpışan taksideki dede-torun öldü, 3 yaralı

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
5 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan suç makineleri yakalandı5 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan suç makineleri yakalandı
Kaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltıKaçak akaryakıt satan markete operasyon: 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir babanın en acı günü!

Bir babanın en acı günü!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.