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Kamyon ile çekici çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Samsun’da kamyonla çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisi Samsun Ankara karayolu 31.

Samsun’da kamyonla çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Boğaziçi mevkisi Samsun Ankara karayolu 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan İnaç idaresindeki 51 KT 952 plakalı kamyonet, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken aynı istikamete seyreden Ali Erol yönetimindeki 31 P 4625 plakalı çekici ve 31 VR 843 plakalı römorku sollamak istediği sırada römorkun sol arka kısmına çarptı. Kazada araç sürücüsü Ramazan İnaç (34) ile Emine İnaç (69), Çınar Asaf İnaç (2) ve Neslihan İnaç (25) yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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