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  4. Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 23:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyon ile işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kamyon ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan D. idaresindeki işçi taşıyan Fiat marka minibüs ile Haşim E. yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Oğuzhan D. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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