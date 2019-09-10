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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 18:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın Keles ilçesinde kamyon ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Mazlum Karpan (58) hayatını kaybetti.

Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Orhan BOZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesinde kamyon ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 çocuk babası Mazlum Karpan (58) hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa'nın Keles ilçesi Sorgun Kocakovacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Mazlum Karpan yönetimindeki 16 CMH 31 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen K.T.'nin (51) kullandığı 16 ADU 87 plakalı kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mazlum Karpan, kamyonetin içerisinde sıkıştı. Kazayı fark edenler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 çocuk babası Mazlum Karpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü K.T., ise sağlık ekipleri tarafından Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mazlum Karpan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa-Keles Yolu, hurdaya dönen iki aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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