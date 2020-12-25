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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

25.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kamyon ile çekici kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, sabaha karşı Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Çavdarlılar köyü mevkisinde meydana geldi.

Aksaray’da kamyon ile çekici kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabaha karşı Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Çavdarlılar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’den Aksaray istikametine seyreden Sinan Y. (41) idaresindeki 68 AAS 598 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Kadir Erhan Bektaş (24) yönetimindeki 68 ABK 204 plakalı çekici kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada çekici kamyonet sürücüsü Kadir Erhan Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerince inceleme yaptı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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