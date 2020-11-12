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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 19:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805 Sokak’ta bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol İ. idaresindeki 34 UTA 45 plakalı kamyonet, önünde seyreden Murat E. yönetimindeki 34 YJ 3577 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Şenol İ., aracında sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyoneti keserek yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Bacaklarında kırıklar bulunan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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