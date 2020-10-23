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Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Abdurrahman Dede kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Abdurrahman Dede kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, pamuk yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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