Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu Çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada Şenkaya istikametinden gelen Abdulkadir Ç. yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon Erzurum istikametinden gelen İlhami A. yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Aşırı süratli olduğu belirtilen kamyon refüjdeki çelik telleri ağaçları ve elektrik direğini devirerek durabildi.

Kazada öğrenci servisi sürücüsü İlhami A. (39) ve minibüsün içerisinde bulunan Perihan Gözütok (40,)Neriman Gözütok (19) ağır şekilde yaralandı. Yaralıları Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ambulans gelinceye kadar teselli etmeye çalıştı. Yararlılar 112 acil ambulans ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Minibüs şoförü İlhami A. Erzurum’a sevk edilirken diğer yaralılar ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Büyükbaş hayvan yüklü olan kamyonun kaza sonrası mazot deposu delinince depodaki mazot asfalta yayıldı. İtfaiye ekipleri tazyikli su ile yolu yıkadılar. Oltu Belediyesi temizlik işçileri asfaltı temizleyerek kırılan parçaları kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.