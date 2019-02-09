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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Denizli’de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.Kaza, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şeyma Kasterli (30) idaresindeki 09 YM 859 plakalı otomobil iddialara göre, bölünmüş yol üzerinde dönüşü yasak olan bölgeden karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Himmet Akbaş’ın kullandığı 20 KD 201 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun sağ tarafından ki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü Kasterli ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan annesi Kübra Verim ve dayısı Halil Verim yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan ve Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olduğu belirtilen Şeyma Kasterli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaşanan kazada anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kırmızı renkteki kamyonetin yolda ilerlerken, dönüş yapmaya çalışan otomobile yol ortasında hızlı bir şekilde çarpıp savurması görülüyor.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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