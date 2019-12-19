Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya\u2019n\u0131n Adapazar\u0131 il\u00e7esinde hafriyat kamyonu ile otomobilin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fc itfaiye ekiplerince kurtar\u0131larak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\nKaza, Adapazar\u0131PARTNERBuras\u0131 G\u00fcney Kore! Bak\u0131n ne i\u015fe yar\u0131yorUyu\u015fturucu ticaretine tutuklamaRasulayn\u2019da bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7 patlad\u0131: 5 \u00f6l\u00fc, 10 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum