Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Alpu yolunun 16'ncı kilometresindeki Ağapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gökhan Kirit'in kullandığı 26 YE 234 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Mustafa Yener yönetimindeki 14 BT 199 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Mustafa sürücü Yener ile otomobilde bulunan Halim Gök ve Halim Yener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler, itfaiye ekibinden araçtan çıkarılıp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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