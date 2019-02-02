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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Balıkesir-Bursa karayolunda kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa karayolunda kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada Balıkesir Sosyal Politikalar Müdürü Ahmet Çakar da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir istikametinden Susurluk yönüne seyir halindeki Emrah Boz idaresindeki 10 SN 666 plakalı kamyon, Balıkesir istikametinden gelip Susurluk yönüne giden 34 BMD 318 plakalı Balıkesir Sosyal Politikalar Müdürü Ahmet Çakar’ın kullandığı araca yan ve ön taraftan çarptı. 10 SN 666 plakalı araçta bulunan şoför Emrah Boz kazadan yara almadan kurtuldu. 34 BMD 318 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Çakar, eşi Melek Çakar ve kardeşi Seher Çakır yaralı olarak Balıkesir Devlet hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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