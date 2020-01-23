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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında Mustafa K.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar köyü yakınlarında Mustafa K. (28) yönetimindeki 07 BLK 71 plakalı otomobil ile Mustafa Ö. (30) yönetimindeki 03 DC 529 plakalı kamyonun çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada Mustafa K., araç içerisinde bulunan Zeynep K., Yağmur Ö., Gökhan Hasan A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Dinar Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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