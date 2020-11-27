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  4. Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

27.11.2020 16:42 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışarak devrildiği şarampolde parçalanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Daday’da Ballıdağ istikametinden ilçe merkezine gelen Mustafa E.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışarak devrildiği şarampolde parçalanan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Ballıdağ istikametinden ilçe merkezine gelen Mustafa E. (53) yönetimdeki 37 HD 498 plakalı Mercedes marka kamyon ile karşı yönden gelen Ferhat Y. (58) idaresindeki 37 AAU 404 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampolde devrilen otomobil paramparça olarak kullanılamaz hale gelirken sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralı Ferhat Y. ambulansla, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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