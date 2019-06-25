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Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti.Kaza, Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi’nde meydana geldi.

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru öldü

Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Necmi Gür’ün (46) kullandığı 46 PN 923 plakalı otomobil, Kayseri yolu üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelen C.Ö. (53) idaresindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin kamyonun altında metrelerce sürüklendiği kazada ağır yaralanan polis memuru Necmi Gür, sağlık ekiplerinde KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru öldü

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru öldü

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