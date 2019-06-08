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Kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bilecik’te kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Uğur K.

Bilecik’te kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten Osmaneli istikametine gitmekte olan Uğur K. idaresindeki 38 JK 249 plakalı kamyon Bilecik merkez Sanayi rampasında Küçük Sanayi Sitesi durağında yolcu alıp aynı istikamete seyreden Metin A. yönetimindeki 11 EP 114 plakalı yolcu minibüsüne çarpıştı. Kazada olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazayı şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli-Bursa karayolu tek şeritten verilirken, kaza yapan kamyonun çekici yardımı çekilmesiyle trafik normale döndü.

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