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Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Senati Ayboğan (56) yönetimindeki 38 JV 552 plakalı kamyon, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, refüjden karşı şeride geçerek, Sivas'tan Adana yönüne giden Mustafa T'nin (33) kullandığı 58 NH 501 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü öldü, oğlu Ferhat Ayboğan (34) ile yolcu otobüsünde bulunan Ertan Özdemir (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, otobüs şoförü Mustafa T'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri trafik kazası

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