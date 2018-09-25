Kamyon kasasına çarpan hafif ticari araçtaki bebek öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bebek öldü, 6 kişi yaralandı.

Cuma Basınç idaresindeki 71 AG 011 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Karapınar köyü yakınlarında önce refüje sonra yol kenarında park halindeki 15 ER 588 plakalı tuğla yüklü kamyonun kasasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Cuma Basınç ile araçta bulunan eşi Songül, çocukları Şahin (15), Cuma (10), Polat (13) ve yeğeni Ferhat (17) Basınç yaralanırken, ismi henüz öğrenilemeyen bir yaşındaki bebek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden bebeğin cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

