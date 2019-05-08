Van'ın Tuşba ilçesinde, kamyon kasasında 126 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolundaki Gedikbulak Mahallesi yol ayrımında durdurdukları kamyonda arama gerçekleştirdi.
Kamyonun kasasındaki 75 Afganistan ve 51 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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