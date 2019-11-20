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Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kırklareli’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı.İstanbul’dan Kırklareli’ne çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kırklareli’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul’dan Kırklareli’ne çok sayıda kaçak göçmen getirileceği ihbarını alan güvenlik güçleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kamyon durduruldu. Kamyon kasasında yapılan kontrollerde Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 78 kaçak göçmen yakalanırken, kamyon sürücüsü K.D. gözaltına alındı. Yakalanan 78 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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