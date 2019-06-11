HABER

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEM yolunun Kocaeli- Kartepe mevkiinde Ankara yönüne giden 61 LJ 311 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasındaki yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 120 kilometre hızla giden ve hatalı sollama yapan kamyonetin arkasında Bolu'ya ilerleyen Mahmut Alan, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alan, kamyonun kasasında bulunanların canlarını hiçe saymalarına tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Kamyon kasasında tehlikeli yolculukKamyon kasasında tehlikeli yolculukKamyon kasasında tehlikeli yolculuk

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Ankara polisinden sahte alkol üretim tesisine baskınAnkara polisinden sahte alkol üretim tesisine baskın
Evlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest kaldıEvlilik vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen şahıs serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.