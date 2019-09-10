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Kamyon kasasındaki boya kazanında patlama: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol çizgisi çizmek için kullanılan kamyonun kasasındaki termoplastik boya yüklü kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol çizgisi çizmek için kullanılan kamyonun kasasındaki termoplastik boya yüklü kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Nazilli Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Park halinde duran, Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol çizgisi çiziminde kullanılan, taşeron şirkete ait, 35 TUK 61 plakalı kamyonun kasasındaki kazana, boyanın sıvılaştırılmasında kullanılan gaz yüklenirken, patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 2 kişi yüzünden, 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kamyon şoförü Muammer Kef ile Resul Dicle, Mahir Birinci, Umutcan Korkulu ve Günay Göleç, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı öğrenen Kaymakam Sedat Sırrı Aksoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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