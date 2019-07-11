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Kamyon kasasından atlayan 1,2 tonluk tosun kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

 BAYBURT'ta, akaryakıt istasyonunda bekleyen kamyonun kasasından ipini kopararak atlayan 1,2 ton ağırlığındaki tosun paniğe yol açtı.

Kamyon kasasından atlayan 1,2 tonluk tosun kamerada

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, akaryakıt istasyonunda bekleyen kamyonun kasasından ipini kopararak atlayan 1,2 ton ağırlığındaki tosun paniğe yol açtı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Bayburt´un merkeze bağlı Mutlu köyünde besicilik yapan Vehbi Akdeniz, 1,2 ton ağırlığındaki tosunu, kamyonla bir başka köye götürmek üzere yola çıktı. Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan tosun, kasadan aşağıya atladı. İstasyon görevlilerinin kaçıştığı olayda, tosun sahibi tarafından yakalandı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
'TOSUNUMUZ HİPERAKTİF'
Besici Vehbi Akdeniz, 'Tosun Paşa' adını verdiği tosununun kamyonun kasasından aniden atladığını belirterek, "Kamyon seyir halinde olsaydı çok daha büyük olay olabilirdi. Kamyonu devirebilirdi. Allah korudu. Tosunumuzda herhangi bir yaralanma da yok. Kurban için hazır. Tosun Paşa çok hiperaktif. Bu kilodaki bir tosun normalde asla oradan atlayamaz. Bu tosun çok agresif, zapt etmekte zorlanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kamyon kasasından atlayan 1,2 tonluk tosun kameradaKamyon kasasından atlayan 1,2 tonluk tosun kameradaKamyon kasasından atlayan 1,2 tonluk tosun kameradaKamyon kasasından atlayan 1,2 tonluk tosun kamerada

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