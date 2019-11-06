Kamyon kayalıklara çarptı, sürücü öldü

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde parke taşı yüklü kamyonun kontrolden çıkıp kayalıklara çarptığı kazada sürücü Veli Coşkun (27), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında D-400 karayolu Kaş- Fethiye geçişinde meydana geldi. Veli Coşkun'un kullandığı parke taşı yüklü 07 N 9914 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.
Kazada ağır yaralanan Veli Coşkun, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Veli Coşkun kurtarılamadı.
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