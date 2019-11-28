HABER

Kamyon kazasına müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 03:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek devrildi.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerinde yol güvenliğini sağlayan trafik polisi Recep Büyük (35) de otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı polis ve kamyon sürücüsü tedaviye alındı.
Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Balta (54) yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Balta, olay yerine gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kabinden çıkarıldı. Ağır yaralanan Balta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Balta, buradaki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ahmet Balta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
YOL GÜVENLİĞİNİ ALAN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI
Öte yandan, kaza sonrası yoldaki güvenliği sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Recep Büyük'e (35) ise Mehmet M. (43) yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Büyük, meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polis memuru Recep Büyük’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanetErdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet
Düzce’de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktüDüzce’de doğalgaz kaçağı bina sakinlerini sokağa döktü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Acun'dan Bensu Soral bombası!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Arnavutluk'ta deprem! Deprem anı kamerada

Arnavutluk'ta deprem! Deprem anı kamerada

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu Kanal İstanbul projesine karşı çıktı! 'En büyük ihanet'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Düzce'de gece yarısı büyük panik!

Cadde trafiğe kapatıldı, bina tahliye edildi! Büyük panik!

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Karabük'te feci kaza! Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker yaralı

Olay sonrası birlikler teyakkuza geçti! Sınırda yoğun top atışı!

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.