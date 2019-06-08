HABER

Kamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 23:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen üç otomobile çarparak sürükledi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen üç otomobile çarparak sürükledi, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek çevreyolu Şirinkuyu mevkiinde meydana geldi. Mehmet Saçan yönetiminki 63 EB 429 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Temur yönetimindeki 02 AB 239 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BLT 316 ve 01 SA 580 plakalı otomobillere çarparak metrelerce sürükledi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Temur ile yanındaki Şerif Uçar ve ihsan Temur araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle kapanan Siverek Şanlıurfa karayolu ise araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kamyon sürücüsü Mehmet Saçan'ı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

Kamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralıKamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralıKamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralıKamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralı

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Sulama kanalına düşen gencin cesedine ulaşıldıSulama kanalına düşen gencin cesedine ulaşıldı
Oyun oynarken bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye kesip çıkardıOyun oynarken bileğine taktığı kelepçeyi, itfaiye kesip çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.