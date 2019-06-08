Kamyon, kırmızı ışıktaki üç otomobile çarptı: 3 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen üç otomobile çarparak sürükledi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek çevreyolu Şirinkuyu mevkiinde meydana geldi. Mehmet Saçan yönetiminki 63 EB 429 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Temur yönetimindeki 02 AB 239 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BLT 316 ve 01 SA 580 plakalı otomobillere çarparak metrelerce sürükledi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Temur ile yanındaki Şerif Uçar ve ihsan Temur araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza nedeniyle kapanan Siverek Şanlıurfa karayolu ise araçların kaldırılması ile trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis, kamyon sürücüsü Mehmet Saçan'ı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

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