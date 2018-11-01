Kamyon minibüse çarptı; 7 öğretmen yaralandı

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüse, aynı yöne giden kamyon çarptı. 7 öğretmenin yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İdil-Cizre karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Özen Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, sabah okula gitmek için minibüsle İdil'den yola çıktı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüse, köy yoluna dönüş yapmak için yavaşladığı sırada arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, minibüsteki 7 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, çağırılan ambulanslarla İdil ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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