HABER

Kamyon minibüse çarptı; 7 öğretmen yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüse, aynı yöne giden kamyon çarptı.

Kamyon minibüse çarptı; 7 öğretmen yaralandı

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüse, aynı yöne giden kamyon çarptı. 7 öğretmenin yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İdil-Cizre karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Özen Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, sabah okula gitmek için minibüsle İdil'den yola çıktı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüse, köy yoluna dönüş yapmak için yavaşladığı sırada arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, minibüsteki 7 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, çağırılan ambulanslarla İdil ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
​Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon minibüse çarptı; 7 öğretmen yaralandı

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!
Yolda karşılaştı, bacağından vurduYolda karşılaştı, bacağından vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.