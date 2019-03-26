KAMYON, ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI, 9'U ÖĞRENCİ 10 KİŞİ YARALANDI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kamyonun çarptığı serviste 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, öğrencilerin ciddi bir yarası olmadığını bildirdi. Kaza sabah 07.00'de Doğubayazıt-Van Çaldıran kavşağında meydana geldi. Doğubayazıt'ın Günyolu ve Bereket Köyleri'ndeki 9 öğrenciyi ilçedeki liselere götürmek için yola çıkan Saim Tayfur idaresindeki 04 D 5754 plakalı sirvis minibüsü yol kavşağında yoğun kar yağışı sebebiyle kayarak karşı şeride geçen Servet Aktaş yönetimindeki 76 AJ 062 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada servis sürücüsü Saim Tayfur ile araçta bulunan 9 öğrenci yaralandı. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Yaralıları Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, sürücü ve 3 öğrencinin tedavi altına alındığını, diğer öğrencilerin ciddi bir yarası olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Doğubayazıt Devlet Hastanesi

-Yaralı öğrencinin konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcı'nın konuşması

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU / DOĞUBAYAZIT (AĞRI), (DHA)

