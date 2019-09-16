Kamyon, otomobile çarptı; dede öldü, torunları ve gelini yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde, kamyonun kavşakta çarptığı otomobilin sürücüsü Atmaca Arık (65) yaşamını yitirdi, gelini Kader (22) ve torunları Oğulcan (5) ile Elif Arık (3) ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Soma- Bergama yolu Kınık kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunlarını Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkan Atmaca Arık (65), iddiaya göre, yönetimindeki 34 DB 4279 plakalı otomobille kavşaktan kontrolsüz olarak ana yola çıktı. Bu sırada otomobilin sol tarafına, Bergama'dan Soma yönüne giden Veli Fidan'ın kullandığı 35 L 5885 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sonra duran otomobil, hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücü Atmaca Arık'ı kurtardı. Sağlık görevlileri ise yaptığı kontrolde, Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan, Atmaca Arık'ın gelini Kader ve torunları Oğulcan ile Elif Arık ise ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Elif Arık, İzmir Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Atmaca Arık'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Veli Fidan, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

