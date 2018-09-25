HABER

Kamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 01:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lahana yüklü kamyonun kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lahana yüklü kamyonun kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Hereke Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mehmet Servet Avcıoğlu idaresindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kamyon sürücüsü Kenan Kara'ya ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise panelvan aracın içerisinde sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu'nu kurtardı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım D-100 Karayolu üzerinden sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralıKamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralıKamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralıKamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralı

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Sinemanın ustaları ödüllendirildiSinemanın ustaları ödüllendirildi
Yıkılma tehlikesi olan 2 apartman tahliye edildiYıkılma tehlikesi olan 2 apartman tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

Kadıköy'de nefes kesen derbi!

ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!

ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu feci şekilde can verdi

Üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu feci şekilde can verdi

Pompalı tüfekle vuruldu, kanlar içinde 112 istasyonuna gitti

Pompalı tüfekle vuruldu, kanlar içinde 112 istasyonuna gitti

Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

Otomobiliyle trafiğe kapalı sokağa giren sürücü dehşet saçtı

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.