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Kamyon panelvanın üzerine devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lahana yüklü kamyonun kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda lahana yüklü kamyonun kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Hereke Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mehmet Servet Avcıoğlu idaresindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü panelvan aracın üzerine devrildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kamyon sürücüsü Kenan Kara'ya ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise panelvan aracın içerisinde sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu'nu kurtardı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım D-100 Karayolu üzerinden sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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