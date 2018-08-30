Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde kamyonun park halindeki TIR'a çarptığı kazada, 2 kişi öldü.
Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenidoğanhisar Caddesi Yenice Kavşağı'nda meydana geldi. Hüyük yönünden Argıthanı yönüne giden Ahmet Demir (32) yönetimindeki 42 RC 367 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yeride geçerek park halindeki 42 VF 324 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir ile yanındaki Erhan Gözel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta sıkışan cenazeler, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarılarak otopsi işlemleri için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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