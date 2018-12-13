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Kamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 3'ü polis 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 20:10 | Son Güncelleme

MERSİN- Erdemli yolunda narenciye yüklü kamyon, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan polis aracı ve otomobile çarptı.

Kamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 3'ü polis 6 yaralı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN- Erdemli yolunda narenciye yüklü kamyon, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan polis aracı ve otomobile çarptı. Kazada arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmek isteyen 3’ü polis 6 kişi yaralandı. Kamyon şoförü ilk ifadesinde, "Nasıl oldu anlamadım. Bir anda karşıma çıktılar" dedi.
Kaza, saat 18:30 civarında Mersin-Erdemli yolunun Mezitli-Kuyuluk çıkış noktasının yakınında meydana geldi. Yol kenarında radar görevi yapan 3 polis memuru, arızalanan otomobile yardım etmek için aracın bulunduğu yere gitti. Bu sırada, Mersin’den Erdemli'ye giden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen narenciye yüklü kamyon, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki polis aracı ve otomobile çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 1 polis memurunun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, diğer 5 yaralının ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.
'NASIL OLDU ANLAMADIM'
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerinde gelerek incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan kamyon şoförü verdiği ilk ifadesinde, "Nasıl oldu anlamadım. Bir anda karşıma çıktılar" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 3'ü polis 6 yaralıKamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 3'ü polis 6 yaralıKamyon, polis aracı ve otomobile çarptı: 3'ü polis 6 yaralı

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