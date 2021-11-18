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Kamyon polis uygulama noktasına daldı!

18.11.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da tekstil malzemesi taşıyan kamyon, kontrolden çıkınca polis uygulama noktasına çarptı. Bariyer ve konyteynerlerin zarar gördüğü kazada, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kamyon polis uygulama noktasına daldı!

Kaza, 23.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Ordu’nun Fatsa ilçesinden yola çıkan Kadir. K. idaresindeki kamyon polis noktasına dalarak önce beton kolona sonra kum torbasına akabinde ise özel harekata ait konteynıra çarptı.

NARKOTİK POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Kazada sürücüye ilk müdahaleyi uygulama noktasındaki polisler yaptı. Kazanın ardından olay yerine bomba imha uzmanları ve narkotik polisleri sevk edildi. Kamyonda inceleme başlatıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen şoför Kadir. K.’nın ifadesi alındı.

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Kazanın sebebi ve zararın tespiti üzerine çalışılıyor.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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