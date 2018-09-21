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Kamyon servise çarptı; kardeş 3 öğrenci yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonun öğrenci servisine çarptığı kazada, kardeş olan 3 öğrenci yaralandı.

Kamyon servise çarptı; kardeş 3 öğrenci yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonun öğrenci servisine çarptığı kazada, kardeş olan 3 öğrenci yaralandı.
Gazipaşa ilçesi Küçüklü Mahallesi'ndeki kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Veli Özkan'ın kullandığı 07 C 50015 plakalı öğrenci servisi midibüse, yol kenarında öğrenci aldığı sırada Ali Barış Güzel'in kullandığı 07 UV 708 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen servisteki öğrenciler Sıla (8), Soner (11) ve Sinem Yalçın (13) kardeşler, çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenciler, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Jandarma olayla ilgili kamyon sürücü Ali Barış Güzel'i gözaltına aldı. Kaza anında serviste başka öğrenci bulunmadığı kaydedildi.

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Kamyon servise çarptı; kardeş 3 öğrenci yaralandıKamyon servise çarptı; kardeş 3 öğrenci yaralandı

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