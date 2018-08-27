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Kamyon şoförü 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 07:25 | Son Güncelleme

Altındağ'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören bir kamyon şoförü kornaya basarak, evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırdı - Korna sesi ile uyanarak alevleri gören 5 kişilik aile kendilerini dışarı atarken, yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yaptı - İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, büyük çapta hasar meydana geldi

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören kamyon şoförü kornaya basarak uyandırdığı 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta Kemal Erdoğan'a ait gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve çatıya sıçrayan yangın evi sararken, bu sırada alevleri gören 06 GC 1808 plakalı kamyonun kimliği henüz belirlenemeyen şoförü, aracın kornasına basarak evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Korna sesi üzerine uyanan 5 kişilik Erdoğan ailesi alevleri görerek kendilerini dışarı atarken, mahalle sakinleri de yangına ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı.

Bu arada alevlerin elektrik kablolarına sıçraması üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi akıma kapılma tehlikesi nedeniyle yarım kaldı.

- "Kamyonun korna sesine uyandık"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre çalan korna sesiyle uyandıklarını belirterek, "Kamyonun korna sesine uyandık, yoksa biz uyanamazdık." dedi.

Ne olduğunu anlamak için pencereden dışarı baktıklarında yan taraftaki gecekonduda yangın çıktığını gördüklerini anlatan Demirel, korna sesi ile uyanan Kemal Erdoğan ve ailesinin kendilerini dışarı attığını ve mahalle sakinlerinin de ellerinde hortumlarla alevlere müdahalede bulunmaya çalıştığını belirtti.

Demirel, "Kimisi camları kırdı, içeridekilerin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik telleri tehlike saçtığı için pek bir şey yapamadılar." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sırasında içeri giren itfaiye ekipleri, evde bulanan üç mutfak tüpünü patlama ihtimaline karşı dışarı çıkardı.

Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Ankara Başkent gecekondu itfaiye yangın

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