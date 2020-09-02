Kamyon şoförü Blayze Williams fotoğraflarından 800 bin TL kazanıyor

Avustralyalı 28 yaşındaki Blayze Williams, kamyon şoförlüğü yaparken sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda ün kazandı. Dünyanın en ateşli kamyon şoförü olarak bilinen genç kadın, model bir arkadaşının tavsiyesiyle kamyon şoförlüğünü bırakıp, internet üzerinden cinsel içerikli fotoğraflarını satmaya başladı. Gen kadın bu sayede yıllık 46 bin poundluk gelirini 85 bin pound’a (800.000 TL) yükselttiğini söyledi.

Cinselliği ön plana çıkarmamak için uğraştığını dile getiren Williams, geçirdiği bir kaza sonrası ayağını kırdığını ve 16 ay boyunca çalışamadığını bu yüzden ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını söyledi.

Arkadaşı kendisine internet üzerinden fotoğraf paylaşarak para kazanacağını söylediği zaman bunu sadece cinsel içerikli film yıldızlarının yaptığını söyleyerek bu işin kendisine uygun olmadığını söyledi. Daha sonra bu işin kendisi için uygun olduğunu düşünüp açık fotoğraflarını satmaya başladığını söyledi.

Genç kadın ayağı iyileştikten sonra kamyon şoförlüğü mesleğine geri dönmediğini ve fotoğraf satarak hayatını kazanmaya devam etmeye karar verdiğini dile getirdi.

