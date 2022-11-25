Kamyon şoförü kovaladığı hırsız, araç camından balıklama atlayarak kaçtı

Olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aracını işyerinin önüne park eden Mustafa Kayan, çalışmaya başladı. Bir süre sonra kendi araçları ile Kayan’ın aracının yanına gelen iki şahıstan biri, tırnak makası törpüsü ile saniyeler içerisinde kapısını açtı. Sürücü koltuğuna oturan hırsız, aracın direksiyon kilidini kırmaya çalışırken, kamyon sürücüsü İlhan Özaydın durumu fark etti. Arkadaşının aracına hırsızların girdiğini gören vatandaş, kamyonundan inerek şahsı kovalamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran hırsız, geldiği aracın etrafında bir tur attıktan sonra açık camdan balıklama içeriye atladı. Olayın ardından şahıslar kayıplara karışırken, yaşanan o trajikomik hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU HAFTA ÇALDIKLARI 4'ÜNCÜ ARAÇ OLACAKMIŞ"

Yaşanan olayı anlatan İlhan Özaydın, “Bir şahıs arkadaşımın park halindeki aracının kapısını açtı. Baktım ki aracın direksiyon kilidini kırmaya çalışıyor. İçimden ‘Bunlar hırsız’ dedim ve hemen kamyondan inerek hırsızlara müdahale ettim. Şahısları yakalayamadım. Başka bir arkadaş daha koştu ama onunda üstüne araçlarını sürdükleri için yakalayamadı. Yani adam bu arabaya para vermiş, emek vermiş ama bu şahıslar bedavadan sahibi olacaktı. Emniyetten dediklerine göre ben müdahale etmesem aynı şahısların bu hafta çaldıkları 4’üncü araç olacakmış” diyerek anlattı.

"KAPIYI TIRNAK MAKASININ TÖRPÜSÜYLE AÇMIŞ"

Daha önceden başına benzer bir olayın gelmediğini belirten Mustafa Kayan, “Sabah aracımı bıraktım ve çalışmaya başladım. Ben hırsızlık olayını görmedim. Beni olaya müdahale eden arkadaşım aradı. Olayı duyunca çok şaşırdım. Vallahi ben aracımın kapısını o kadar kolay açamıyorum. Şahıslar kapıyı tırnak makasının törpüsüyle açmışlar. Direksiyon kilidini kıramadan arkadaş müdahale etmiş” dedi.

(İHA)

