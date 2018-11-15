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Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Adana'da kamyonunu park ederken pompalı tüfekle vurulan Erhan T.'nin zanlının kız kardeşini rahatsız ettiği iddia edildi. Yakalanan Musa T., ifadesinde, "" Erhan, kız kardeşimi rahatsız ediyormuş. Birkaç kez telefonla ve sokakta da rahatsız etmiş, namus meselesi onu bu yüzden vurduk" diye olayı anlattı

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Olay, 11 Kasım'da Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Erhan T., 01 KAG 73 plakalı kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Erhan T., ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

'NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN VURDUK'

Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş fişek kartuşu bulundu. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, olayın medyana geldiği sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin bindikleri otomobilin plakasını saptadı. Polis saldırıyı gerçekleştiren Savaş K. (30) ile Musa T.'yi (30) kısa zamanda yakaladı. Emniyette sorgulanan Musa T. " Erhan, kız kardeşimi rahatsız ediyormuş. Birkaç kez telefonla ve sokaktada rahatsız etmiş, namus meselesi onu bu yüzden vurduk" dedi.

Savaş K. ve Musa T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı taciz adana

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Nasılsa şikayet edilse cezaevine girmeyecek, yaptığı yanına kâr kalacaktı. Adalet Ceza sistemimiz yetersiz kalınca insanlar bu şekilde kendi cezalarını kendileri veriyorlar.
bizim millet önüne gelene yan gözle bakar salça olur, ama kendisine yapılırsa namus meselesi olur ortalığı birbirine katar.
tamam vurdun namusun kurtuldu eee şimdi ne olucak
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