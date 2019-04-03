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Kamyon şoförünü öldüren nakliyeci tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Samsun’da kamyon şoförlüğü yapan şahsı tabancayla vurarak öldüren nakliyeci, polis tarafından yakalanarak çıkardığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde geçen Cumartesi günü meydana geldi.

Kamyon şoförünü öldüren nakliyeci tutuklandı

Samsun’da kamyon şoförlüğü yapan şahsı tabancayla vurarak öldüren nakliyeci, polis tarafından yakalanarak çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye işi yapan Uğur S. (33) isimli şahıs, küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada hem nakliyecilik hem de kamyon şoförü olan Murat Kaplan’ı (43) başından vurdu. Ağır yaralanan Murat Kaplan, olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Kaplan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Uğur S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Uğur S., çelik yelek giydirilerek Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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