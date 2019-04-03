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Kamyon şoförünü öldüren nakliyeci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Samsun’da nakliyecilik ve kamyon şoförlüğü yapan şahsı tabancayla kafasından vurularak öldüren nakliyeci, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde geçen Cumartesi günü meydana geldi.

Kamyon şoförünü öldüren nakliyeci yakalandı

Samsun’da nakliyecilik ve kamyon şoförlüğü yapan şahsı tabancayla kafasından vurularak öldüren nakliyeci, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliye işi yapan Uğur Sezgin (33) isimli şahıs, küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada hem nakliyecilik hem de kamyon şoförü olan Murat Kaplan’ı (43) başından vurdu. Ağır yaralanan Murat Kaplan, olay yerine gelen 112 acil ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Murat Kaplan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Uğur Sezgin’i yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Uğur Sezgin, çelik yelek giydirilerek Samsun Adliyesine sevk edildi.

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