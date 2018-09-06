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Kamyon şoförünün sürücüsüyle tartıştığı araca çarpması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

Kamyon şoförünün sürücüsüyle tartıştığı araca çarpması kamerada

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafikteki tartışmanın ardından bir kamyon sürücüsünün seyir halindeyken aracını durdurup aniden geri gelmeye başlaması ve arkasındaki hafif ticari araca çarpması, bir halk otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Eğri Köprü Mahallesi İsmet Yılmaz Bulvarı'nda aynı yönde seyreden bir kamyon ile hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Bir süre sonra tali yola çıkan kamyon sürücüsü aniden aracı durdurup geri manevra yaparak arkasındaki hafif ticari araca çarptı. Olay, arkadan gelen halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun aniden yolun ortasında durması, arkadan gelen hafif ticari aracın sürücüsünün eliyle kamyon şoförüne ilerlemesi için ikazda bulunması yer alıyor.

Aracını hareket ettiren kamyon şoförü, bir süre gittikten sonra yeniden duruyor ve aniden geri gelerek arkasında bulunan hafif ticari araca çarpıyor.

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Çarpma geri manevra kamyon trafik tartışması

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