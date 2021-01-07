Kamyon sürücüsü yüksekliği hesap edemeyince kaza kaçınılmaz oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda kamyonda yüklü bulunan yaklaşık 500 bin liralık makine, sürücüsünün yüksekliğini hesap edemediği köprüye çarparak parçalandı.

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan makine yüklü 41 K 0392 plakalı kamyon, sürücüsünün yüksekliğini hesap edemediği köprüye çarptı. Kamyon üzerinde bulunan ve değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenilen makine çarpmanın etkisi ile parçalandı. Kaza sonrası makinenin parçalarının savrulduğu karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Çevreye saçılan parçaların toplanması ve aracın yoldan çekilmesi ile trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

