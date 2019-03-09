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Kamyon sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 04:02 | Son Güncelleme

Kamyon sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Adana'da aşırı yüklü kamyonun otoban içerisindeki yön levhalarını teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Havalimanı çıkışından Mersin istikametine seyreden üzeri brandayla kaplı aşırı yüklü 33 P 6245 plakalı kamyon trafikte tehlike oluşturdu.

Otoban içerisindeki üst geçit ve yön levhalarını teğet geçen kamyon sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Sürücünün tehlikeli yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.

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adana kamyon tehliyeli yolculuk

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