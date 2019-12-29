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  4. 20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü! Kamyon tekerine sıkışarak can verdi!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü! Kamyon tekerine sıkışarak can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 04:22 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü! Kamyon tekerine sıkışarak can verdi!

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki kamyonun çarpması sonucu yere düştü. Bir süre kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak sürüklenen genç ağır yaralandı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine genelen polisler tarafından, olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı gence, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suriye uyruklu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye şahit olan Nejar’ın yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar trafik kazası

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