Kamyon TIR'a arkadan çaptı: 2 yaralı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kamyonun TIR'a arkadan çapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 09.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Boş cam şişe yüklü M.S. yönetimindeki 45 E 2074 plakalı TIR'a, arkadan gelen M.T.'nin kullandığı 49 DB 896 plakalı kamyon çarptı. Kazanın ardından TIR'ın dorsesinde bulunan boş cam şişeleri yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücüler M.S. ve M.T. ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yola dökülen boş cam şişeleri, Gelibolu Belediyesi temizlik ekiplerince temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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