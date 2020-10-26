HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyon traktöre, başka kamyon da sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 01:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kamyonun traktöre çarpmasıyla yola savrulan traktör sürücüsü başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Bozkır Karayolu Kisecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kamyonun traktöre çarpmasıyla yola savrulan traktör sürücüsü başka bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Bozkır Karayolu Kisecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş G. idaresindeki 07 EB 251 plakalı kamyon aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Kök idaresindeki 42 K 4125 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken, sürücü ve traktörde bulunan eşi Betül Cömert Kök traktörden savrularak yere düştü. Kazada yola savrulan traktör sürücüsü Ahmet Kök’e arkadan gelen ve sürücüsünün ismi alınamayan 07 FPC 65 plakalı kamyon çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada, traktör sürücüsü Ahmet Kök olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Durmuş G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Ahmet Kök’ün cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Boş arazide başından vurulmuş halde bulunduBoş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Karışık meyveli milföy pasta tarifi...Karışık meyveli milföy pasta tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
Belarus'ta sokaklar yine karıştı
Belarus'ta sokaklar yine karıştı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Denizli'de 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Denizli'de 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Malatya’da huzur uygulamasında PKK terör örgütü mensubu yakalandı
Malatya’da huzur uygulamasında PKK terör örgütü mensubu yakalandı
Aksaray'da korkunç kaza! 'Dur' ihtarına uymayan araç hurdaya döndü
'Dur' ihtarına uymadı feci şekilde hayatını kaybetti
Ankara'da sokak köpeği yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi
Yolun karşısına geçmek için yeşil ışığı bekledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.